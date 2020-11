W muzycznych talent show każdy z uczestników bardzo chce pokazać swoje walory głosowe przed jurorami, którzy są bardzo wymagający. Porwanie się na repertuar Queen to nie lada wyzwanie, szczególnie dla nastolatków. Jednak ta młoda wokalistka postanowiła oczarować jurorów francuskiego programu The Voice i zaprezentowała piękną wersję "Bohemian Rhapsody".

12-latka zachwyciła jurorów coverem "Bohemian Rhapsody". Takiej wersji hitu Queen jeszcze nie słyszeliście [WIDEO]

Naomi postanowiła na pierwszym etapie castingu wykonać legendarny przebój Queen, "Bohemian Rhapsody", przy czym sama sobie akompaniowała na pianinie. Jurorzy byli odwróceni do niej tyłem, ale już pierwsze takty przekonały 2 z nich, by zaprosić dziewczynę do swojego zespołu. Posłuchajcie, jak 12-latka zaśpiewała "Bohemian Rhapsody":

Jak oceniasz cover "Bohemian Rhapsody" w wykonaniu 12-latki? Mała jest mega zdolna! Nie podoba mi się, przekombinowana wersja Jest ok

W konsekwencji wszyscy jurorzy się odwrócili, by zobaczyć tę zdolną małą. Posłuchajcie jej również w repertuarze Lady Gagi:

Zobacz także: Freddie Mercury żyje i tańczy na balkonie przy dźwiękach "I Want to Break Free" [WIDEO]