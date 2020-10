Eddie Van Halen to jeden z najlepszych gitarzystów wszech czasów. Czy w jego repertuarze znajdą się kawałki, które zostały niedocenione przez fanów, chociaż powinno być inaczej? Serwis ultimateclassicrock.com postanowił przyjrzeć się dokładnie dyskografii Van Halena i wybrać utwory, o których mogliśmy zapomnieć.

12 niedocenionych utworów Van Halena. Znacie te kawałki?

Takie piosenki Van Halena, jak "Fools", "One Foot Out the Door" czy "Feels So Good" zostały pokonane przez single, które zdominowały stacje radiowe. Warto jednak po nie sięgnąć, szczególnie teraz, gdy odszedł Eddie Van Halen i trudno pogodzić się z jego śmiercią. Zobaczcie ranking stworzony przez redakcję ultimateclassicrock.com, która wybrała po jednym utworze z każdej płyty Van Halena. Zgadzacie się z takim zestawieniem?

12 niedocenionych utworów Van Halena: "On Fire"

Kawałek pochodzi z debiutanckiej płyty "Van Halen" z 1978 roku, na której każdy utwór jest po prostu dobry. "On Fire" długie lata był wykonywany na koncertach Van Halena, niestety zapomniano o nim na późniejszych trasach koncertowych.

12 niedocenionych utworów Van Halena: "You're No Good"

Zespół szybko nagrał drugi album zatytułowany po prostu "Van Halen II" w 1979 roku. "You're No Good" to cover piosenki z lat 60., a najsłynniejszą wersję utworu nagrała Linda Ronstadt zaledwnie 5 lat przed Van Halenem.

12 niedocenionych utworów Van Halena: "Fools"

Van Halen mógł spędzić więcej czasu w studiu pracując nad 3. albumem, zatytułowanym "Women and Children First". Na pierwszej stronie albumu pojawił się chwytliwy utwór "Fools", który zaczyna się od niesamowitej solówki gitarowej.

12 niedocenionych utworów Van Halena: "One Foot Out the Door"

Chociaż nie była to pierwsza kompozycja Van Halena, w której wykorzystano klawisze, to właśnie w tym utworze możemy usłyszeć pewien przełom w brzmieniu kapeli. Co więcej w "One Foot Out the Door" wybrzmiała niesamowita gitarowa solówka. Ten utwór to prawdziwa perełka w dorobku amerykańskiej kapeli.

12 niedocenionych utworów Van Halena: "The Full Bug"

Przez kilka lat Van Halen cały czas koncertował i nagrywał. Zmęczony zespół nagrał cover Roya Orbisona "(Oh) Pretty Woman", by wypełnić pustkę między kolejnymi krążkami. Kawałek szybko stał się hitem i wytwórnia postanowiła zmusić kapelę, by weszła ponownie do studia. Tak też narodził się album "Diver Down", na którym znalazły się m.in. 3 kawałki instrumentalne i 4 covery. Ciekawym utworem jest "The Full Bug", w którym pojawiła się akustyczna gitara i harmonijka.

12 niedocenionych utworów Van Halena: "Drop Dead Legs"

Album "1984" wyniósł zespół na zupełnie inny poziom. To właśnie na tym krążku pojawiły się takie hity, jak "Jump", "Panama" czy "Hot for the Teacher". Na płycie znajdziemy również warty uwagi kawałek "Drop Dead Legs".

12 niedocenionych utworów Van Halena: "5150"

Pojawienie się Sammy'ego Hagara w zespole dało nowe możliwości dla kompozytora Eddiego. Tytułowy kawałek z płyty "5150" to jedna z ciekawszych kompozycji gitarzysty z niesamowitym instrumentalnym intro.

12 niedocenionych utworów Van Halena: "Feels So Good"

Na drugim albumie z Sammym, Van Halen przechodzi kolejne zmiany w brzmieniu. Zespół stworzył inspirowany muzyką country "Finish What You Started" i piękną balladę "When It's Love" czy ulubiony przez fanów kawałek "Cabo Wabo" (pewna firma nazwała tak potem swoją tequilę). Na płycie znalazł się również świetny utwór "Feels So Good".

12 niedocenionych utworów Van Halena: "Judgement Day"

Na płycie "For Unlawful Carnal Knowledge" Van Halen postawił na typowe gitarowe kawałki - bardzo możliwe, że zespół zainspirował się występem Metalliki na trasie Monsters of Rock. Kawałek "Judgement Day" wciąga od pierwszych dźwięków, zresztą przekonajcie się sami.

12 niedocenionych utworów Van Halena: "Take Me Back (Deja Vu)"

W 1995 roku Van Halen wydaje krążek "Balance", który jest po części inspirowany modnym wówczas grudgem. Na płycie znajdziemy poruszający kawałek "Take Me Back (Deja Vu), który wywołuje ciary na całym ciele.

12 niedocenionych utworów Van Halena: "Once"

Eddie Van Halen wyznał, że ostatnią płytą, którą kupił był krążek "So" Petera Gabriela. 12 lat później właśnie ta płyta wpłynęła na gitarzystę, który stworzył niezwykle klimatyczny 8-minutowy utwór "Once".

12 niedocenionych utworów Van Halena: "You and Your Blues"

Fani Van Halen musieli czekać aż 14 lat na nowy album i "A Different Kind of Truth" otrzymał mieszane recenzje. Większość kawałków pochodziło z początkowych lat istnienia zespołu i utwory otrzymały drugie życie w XXI wieku. Na pierwszy singiel wybrało numer "Tatoo", który nie bardzo spodobał się fanom. Zdecydowanie lepszym wyborem byłby numer "You and Your Blues".

