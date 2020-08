12-latka zaskoczyła jurorów talent show. Tak mocnego głosu już dawno nie słyszeliście!

Dzieciaki nie przestają nas zaskakiwać. Okazuje się, że mimo młodego wieku, są niezwykle utalentowane i czują się na scenie jak ryba w wodzie. Potwierdzeniem tego jest występ 12-letniej dziewczynki w brytyjskim programie The Voice Kids. W show uczestnicy muszą przekonać do siebie jurorów, którzy siedzą tyłem do wokalistów. Nastolatka przeszła do kolejnego etapu konkursu i swoim coverem Whitney Houston wzruszyła niejedną osobę.

12-latka zaskoczyła jurorów talent show cover Whitney Houston

Młoda uczestniczka sięgnęła po słynny przebój Whitney Houston "One Moment In Time". Piosenka powstała z myślą o Letnich Igrzyskach Olimpijskich w 1988 roku. Jest to jeden z najtrudniejszych do zaśpiewania utworów Houston, 12-latka jednak świetnie sobie poradziła z tym niełatwym kawałkiem. Jurorzy byli zaskoczeni mocą jej głosu. Sprawdźcie, czy i Wam spodoba się wykonanie młodziutkiej wokalistki: