Dzieciaki nie przestają nas zadziwiać! Okazuje się, że mimo młodego wieku mają niesamowite umiejętności i potrafią zaskoczyć niejednego dorosłego. W hiszpańskiej edycji Idola dla dzieci pojawił się mały urwis, który zaśpiewał słynny numer AC/DC. Jurorzy byli zachwyceni jego występem.

12-letni Lennon Jon zaśpiewał AC/DC w talent show i zachwycił jurorów swoim występem [WIDEO]

12-letni Lennon Jon Sharp Garcia (tak, rodzice kochają Beatlesów całym sercem) postanowił spróbować swoich sił w hiszpańskim talent show. Na scenie pojawił się w szkockiej spódnicy, bo jak się okazało, jest w połowie Szkotem. Mały rockman zaśpiewał "Highway to hell" z repertuaru AC/DC i tak się spodobał jurorom, że postanowili oni, by od razu przeszedł do półfinałów. Przekonajcie się, czy i Was przekona do siebie ten mały fan rocka. Jego występ obejrzycie od 1:44 minuty nagrania:

Nastolatek popłakał się ze szczęścia i nie mógł uwierzyć, że jego występ tak spodobał się jurorom. Trzymamy kciuki za małego rockmana, aby jego kolejne występy były równie spektakularne.

AC/DC nagrywa nowy klip? Do sieci wyciekło zdjęcie z Brianem Johnsonem i Philem Ruddem

Tymczasem AC/DC przez przypadek wrzuciło do sieci zdjęcie z planu nowego teledysku. Fotografie szybko zostały skasowane, ale w internecie nic nie ginie. Na fotografiach widać Briana Johnsona, nie zabrakło też Phila Rudda, niegrającego w kapeli od 2015 roku i Cliffa Williamsa, który odszedł z kapeli z 2016 roku. Wszystko świadczy o tym, że panowie pracują nad nową płytą AC/DC.

