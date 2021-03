Oto przykład, że niedaleko pada jabłko od jabłoni. W muzycznych rodzinach często zdarza się tak, że dzieci oraz wnuki również chętnie decydują się na karierę muzyczną. Przykładem może być np. syn Bono, który gra w kapeli Inhaler czy syn basisty Metalliki - nastolatek nawet występował razem z Kornem. Teraz okazało się, że 12-letnia wnuczka Krzysztofa Cugowskiego również śpiewa i wychodzi to jej całkiem dobrze.

12-letnia wnuczka Cugowskiego zaśpiewała utwór Eltona Johna. Internauci są zachwyceni [WIDEO]

Weronika to córka Wojciecha Cugowskiego i Krystyny Marczewskiej, która również zajmuje się muzyką i uczy córkę śpiewu w swoim wokalnym studiu. W sieci pojawił się cover nagrany przez Weronikę. Dziewczynka wykonała utwór "Can You Feel the Love Tonight" Eltona Johna z filmu "Król Lew", który został nagrodzony Oskarem. Filmik ma już ponad 300 tysięcy wyświetleń. Posłuchajcie, jak słynny utwór zinterpretowała 12-latka:

Wojciech Cugowski tak opisał w social mediach nagranie swojej córki:

Pierwsze nagranie mojej córki Weroniki... jestem wzruszony, choć słyszałem i oglądałem to już wiele razy... Wera uczy się u Mamy w wokalnym studiu, ale lubi też sobie pośpiewać w domu...kiedy myśli, że nie słyszymy.

Internauci przychylnie ocenili nagranie i zasypali wideo dziewczynki pozytywnymi komentarzami. Nie wiadomo co na temat nagrania sądzi Krzysztof Cugowski, ale na pewno jest dumny ze swojej wnuczki. Czas pokaże, czy dziewczynka postanowi również pracować w przemyśle muzycznym, czy może potraktuje przygodę ze śpiewem jako przyjemne hobby.