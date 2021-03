Okazuje się, że dzieci wcale nie chcą śpiewać piosenek typu "Puszek Okruszek" czy "A ja wolę moją mamę". Małe urwisy coraz częściej sięgają po dojrzałe i trudne do wykonania utwory, przy czym nie mają żadnych trudności z ich wykonywaniem. Przekonajcie się, jak pewna 13-latka dojrzale zaśpiewała poruszającą piosenkę Dawida Podsiadły.

The Voice Kids: 13-latka zaśpiewała utwór Dawid Podsiadły i zachwyciła jurorów dojrzałym wykonaniem [WIDEO]

13-letnia Nikola Wądołowska postanowiła sama sobie akompaniować na fortepianie podczas Przesłuchań w Ciemno w talent show The Voice Kids. Dziewczynka wybrała piosenkę Dawida Podsiadły "Nie kłami" i zaskoczyła jurorów bardzo dojrzałym wykonaniem tego utworu. Zresztą przekonajcie się sami, jak nastolatka zinterpretowała kawałek z płyty "Małomiasteczkowy".

Oglądaj

Wszyscy jurorzy postanowili odwrócić się, by zaprosić dziewczynkę do swoich grup. Dawid Kwiatkowski był bardzo wzruszony występem 13-latki i powiedział, że: "to był intymny wręcz występ. Przeniosłaś nas w inny świat". Nikola właśnie wybrała jego grupę, liczymy na to, że młody wokalista rozwinie jej talent, bo dziewczyna potrafi wzruszyć wszystkich swoim anielskim śpiewem.