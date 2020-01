14-latek zaśpiewał "Don't Stop Me Now" Queen w talent show. Jurorzy byli podzieleni

W popularnym telewizyjnym show The Voice Kids 3 małe urwisy pokazują, że potrafią śpiewać nie gorzej niż dorośli. Okazuje się, że jest całkiem sporo dzieci, które pomimo swojego wieku śpiewają jak zawodowcy i czują się na scenie, jak ryba w wodzie. W najnowszej edycji programu nie zabrakło również dzieciaków, które mają słabość do rockowych brzmień. Posłuchajcie, jak 14-letni fan Freddiego Mercury'ego wypadł w talent show.

The Voice Kids 3: 14-latek zaśpiewał "Don't Stop Me Now" Queen

Fabian Kurnyta postanowił zaśpiewać jurorom przebój Queen "Don't Stop Me Now" z płyty "Jazz". Chłopiec zaciekawił niektórych jurorów swoją chrypą, ale nie wszyscy byli przekonani do jego występu. Posłuchajcie coveru Queen i sami oceńcie ten występ:

Chłopiec dostał się do drużyny Tomsona i Barona, którzy jednak zauważyli, że młody rockman "pogubił wiele dźwięków". Jurorzy poprosili 14-latka o zaśpiewanie jeszcze jednego utworu i okazało się, że chłopak umie grać na pianinie. Jego wykonanie "Bohemian Rhapsody" sprawiło, że Tomson i Baron przekonali się, że dobrze postąpili przyjmując chłopaka do swojego zespołu.