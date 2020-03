150 tysięcy fanów na Autostradzie do Piekła. Fani AC/DC uczcili pamięć Bona Scotta [WIDEO]

1 marca 2020 roku odbył się wyjątkowy event w Australii z okazji 40. rocznicy śmierci legendarnego wokalisty AC/DC, Bona Scotta. Podczas finału Perth Festival otworzono symboliczną Autostradę Do Piekła - Highway To Hell w nawiązaniu do przeboju AC/DC. Część drogi została zamknięta dla wszystkich pojazdów, z wyłączeniem 8 ciężarówek, na których znajdowały się różne kapele grające covery australijskiej grupy. Uczestnicy mogli usłyszeć m.in. fiński zespół Steve 'N' Seagulls, japoński Shonen Knife, a nawet orkiestrę symfoniczną.

Autostrada do Piekła w Australii zgromadziła 150 tysięcy fanów AC/DC [WIDEO]

Impreza przyciągnęła mnóstwo fanów AC/DC, którzy chętnie śpiewali przeboje AC/DC i brali udział w innych atrakcjach towarzyszących wydarzeniu. Fani kapeli mogli wziąć udział w panelach dyskusyjnych, wystawach czy piknikach rodzinnych.

Na Autostradzie do Piekła pojawiło się ponad 150 tysięcy fanów Bona Scotta i AC/DC. Zobaczcie nagrania z tego wydarzenia:

Bon Scott zmarł 19 lutego 1980 roku w Londynie. Wokalista podobno zadławił się własnymi wymiocinami po wypiciu bardzo dużej ilości alkoholu.

