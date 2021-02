15-latka wykonała utwór Motley Crue w programie Idol. Jurorzy: "Wygra tę edycję"

15-letnia Casey Bishop podczas castingu do programu "Idol" wykonała utwór "Live Wire" z repertuaru Motley Crue. Dziewczyna zachwyciła jurorów.

Chociaż obecnie widzowie są już nieco znużeni formatem talent show, to gdyby nie te programy, moglibyśmy nigdy nie usłyszeć o muzykach takich jak chociażby Dawid Podsiadło, Ania Dąbrowska czy Krzysztof Zalewski. Możliwość pokazania swoich umiejętności szerszej grupie odbiorców na szklanym ekranie to świetny start dla młodych twórców, dlatego ci nadal chętnie biorą udział w castingach do programów.

15-latka zachwyciła jurorów swoją wersją utworu Motley Crue

W jednym z nich zjawiła się 15-letnia Casey Bishop. Dziewczyna wzięła udział w eliminacjach do finałów amerykańskiego Idola. Podczas przesłuchań wyznała, że jest ogromną fanką rocka.

Pośród swoich ulubionych wykonawców wymieniła Nirvanę i Red Hot Chili Peppers. Przyznała też, że uwielbia bluesa. Właśnie w tym klimacie postanowiła zaśpiewać.

Casey wybrała utwór "Live Wire" Motley Crue, jednak niektórzy mogą mieć problem z rozpoznaniem kawałka, ponieważ 15-latka wykonała go w zupełnie innym stylu niż niepokorny zespół.

Po krótkim występie dziewczyny jurorom nadal było mało. Zgodziła się, żeby zaśpiewać jeszcze raz i oczywiście otrzymała trzy pozytywne głosy, które zakwalifikowały ją do dalszego etapu konkurencji.

Jeden z jurorów, Luke Bryan odważnie stwierdził, ze nie ma wątpliwości, iż to właśnie Casey zwycięży kolejną edycję amerykańskiego Idola. A Wam jak się podobało?