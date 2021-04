Rock umarł? Może nie jest tak popularny jak hip-hop, ale nadal jest w grze. Potwierdzeniem jest chociażby poniższe wideo, które zaraz obejrzycie. W amerykańskiej edycji Idola pojawiła się 16-latka, która zwróciła na siebie uwagę rockmanów za sprawą coveru Motley Crue. W jednym z ostatnich odcinków natomiast zaśpiewała przebój Soundgarden.

16-latka zaśpiewała hit Soundgarden w talent show. Porównano ją do Janis Joplin [WIDEO]

Nastoletnia Bishop zaśpiewała przed jurorami utwór "Black Hole Sun" grupy Soundgarden. Kawałek ukazał się na płycie "Superunknown" z 1994 roku. Dziewczyna zinterpretowała po swojemu słynny utwór i słuchając jej wykonania można mieć ciarki na skórze. Jeden z jurorów, Lionel Richie nawet porównał młodą wokalistkę do Janis Joplin. Posłuchajcie, jak 16-latka zmiażdżyła hit Soundgarden:

W poprzednim odcinku 16-latka wystąpiła razem z wokalistą Incubus, Brandonem Boydem. Duet wykonał kawałek "Wish You Were Here" z repertuaru Incubus. Ich wspólny występ obejrzycie od 2:30 minuty nagrania, natomiast na samym początku wideo dziewczyna zaśpiewała fragment piosenki Paramore.