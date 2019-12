16-letnia perkusistka zagrała cover Queen "Crazy Little Thing Called Love". Jest lepsza od Rogera Taylora? [WIDEO]

Queen nie przestaje nadal inspirować, również pokolenie, które urodziło się dawno po śmierci Freddiego Mercury'ego. Jednak muzykę brytyjskiej kapeli zna każdy - przeboje grupy nadal można usłyszeć w radiu, reklamach czy filmach. Po twórczość Queen chętnie sięga również młodzież, by nagrać nowe wersje znanych hitów. Posłuchajcie zatem, jak pewna nastolatka wykonała cover piosenki "Crazy Little Thing Called Love".

16-latka zagrała cover Queen "Crazy Little Thing Called Love" [WIDEO]

YouTuberka Brooke C co rusz nagrywa covery rockowych i metalowych piosenek na perkusji. Młoda artystka może pochwalić się 24 mln wyświetleń i kolejne jej covery cieszą się sporym zainteresowaniem. Dziewczyna ma na swoim koncie piosenki grup Black Sabbath czy Metallica i tym razem postanowiła nagrać utwór Queen. Jak wypadła w numerze z płyty "The Game" z 1980?

Queen z nowym animowanym klipem

Zespół jak na razie nie zbiera się do nagrania albumu, chociaż wielu fanów chciałoby usłyszeć nowy materiał. Na poprawę humoru pozostaje nam sięgnięcie po nowy animowany klip Queen do piosenki "Thank God it's Christmas". Co więcej we wrześniu 2019 pojawił się nowy animowany klip do piosenki Freddiego Mercury'ego "Love Me Like There’s No Tomorrow". Utwór znalazł na pierwszym solowym krążku Freddiego zatytułowanym "Mr. Bad Guy" z 1985.

