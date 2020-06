Jaki był Freddie Mercury zanim zdobył serca wielu fanów rocka i występował na największych scenach na świecie? W wieku 17 lat przeprowadził się do Anglii z powodu Rewolucji Zanzibarskiej. Rozpoczął naukę w college'u i uczęszczał do klasy sztuki oraz projektowania graficznego. To właśnie on zaprojektował logo Queen, które składa się ze znaków zodiaku czterech muzyków zespołu.

Ten nieśmiały 18-latek to Freddie Mercury. Zobacz archiwalne nagrania z 1964 roku

Jak Freddie wyglądał w wieku 18 lat? W internecie pojawiło się nagranie z 1964 roku, z pierwszego semestru nauki Freddiego w college'u. Trudno w to uwierzyć, ale nastolatek był wówczas wstydliwym chłopakiem. Czy marzył o karierze gwiazdy rocka? Już wtedy ubierał się ekstrewagancko i interesował nowinkami muzycznymi.

"You Are The Champions": Queen i Adam Lambert z nową wersją ponadczasowego hitu

Łącząc się wirtualnie pomiędzy Wielką Brytanią i Los Angeles, Brian May i Roger Taylor oraz Adam Lambert nagrali "You Are The Champions": nową wersję klasycznego utworu Queen "We Are The Champions". To pierwszy oficjalnie wydany utwór Queen i Lamberta.

To właśnie Lambert wpadł na pomysł, by zmienić linijkę tekstu na „You Are The Champions” – wszystko zadziało się w trakcie jednego z „wirtualnych jamów” na Instagramie. Fani domagali się, by utwór trafił do oficjalnej dystrybucji. Zespół postanowił więc nagrać kawałek. Zyski ze sprzedaży zasilą COVID-19 Solidarity Response Światowej Organizacji Zdrowia.

