Powoli kończy się 2020 i to bardzo dobry moment, by podsumować mijający rok. Branża muzyczna będzie zapewne niemile wspominać ten czas, bo przez pandemię koronawirusa odwołano większość koncertów, wielu artystów ma problemy z utrzymaniem się i jak na razie nie wiadomo, kiedy wrócimy do normalnego funkcjonowania. To wszystko sprawiło, że wiele premier płytowych zostało przesuniętych w czasie, ale mimo wszystko, mieliśmy co słuchać w 2020 roku.

Magazyn The Guardian wybrał 20 najlepszych piosenek tego roku. Sprawdźcie, czy zgadzacie się z tym zestawieniem.

20 najlepszych utworów 2020 roku według The Guardian. W czołówce nie ma rockowych piosenek

W 2020 roku swoje albumy wydali tacy artyści, jak m.in. AC/DC, Bob Dylan, Biffy Clyro, czy Bruce Springsteen, zaś na scenie pop szumu narobiły krążki Dua Lipy czy Jessie Ware. Które piosenki są najlepsze według brytyjskiego magazynu The Guardian? Na 1. pozycji pojawił się taneczny singiel Lady Gagi i Ariany Grande "Rain on Me", do którego powstał widowiskowy klip w cyberpunkowym klimacie.

Na 2. pozycji znalazł się duet Cardi B i Megan Thee Stallion z piosenką "WAP", zaś na 3. miejscu uplasowała się Christine and the Queens z "People, I've Been Sad". Jedynym rockowym akcentem na tej liście jest piosenka Boba Dylana "Murder Most Foul".

20 najlepszych piosenek 2020 roku - ranking The Guardian