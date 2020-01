5-letni fan Slipknota, który zasłynął w internecie, spotkał się z zespołem

Grupa Slipknot udowodniła, że potrafi docenić swoich wiernych fanów. Muzycy zaprosili 5-letniego wielbiciela na koncert w Birmingham. Maluch mógł oglądać ich występ z boku sceny, a nawet zrobić sobie zdjęcie z wielką publicznością, która pojawiła się na występie gwiazd.

5-letni fan Slipknota spotkał się z ulubionym zespołem

Caleb H. ma zaledwie 5 lat, jednak jego tata chętnie zabiera go na koncerty ulubionego zespołu. Jeden z filmików, które nagrali, gdy młody wielbiciel Slipknota grał na niewidzialnej perkusji, poniósł się po sieci i trafił do rąk perkusisty grupy.

Okazało się jednak, że urocza zabawa malucha to nie wszystko czym Caleb może zainteresować widzów. 5-latek świetnie radzi sobie również za prawdziwym zestawem perkusyjnym, co widać na kolejnych jego filmach zamieszczanych w internecie.

Młody muzyk rozczulił metalowe serca członków grupy Slipknot, którzy zaprosili go na koncert w Birmingham. Dzieciak miał okazję pojawić się na scenie z idolami i zobaczyć jak wygląda ich praca od kuchni.

Slipknot zagra koncert w Polsce w 2020 roku

Grupa Slipknot wróci do Polski w ramach promocji swojego najnowszego albumu "We Are Not Your Kind". Muzycy powrócą do łódzkiej Atlas Areny już 6 lutego 2020 roku. Gościem specjalnym na trasie muzyków jest polska grupa Behemoth.

