5 metalowych koncertów, które możecie obejrzeć nie wychodząc z domu

Pandemia koronawirusa sprawiła, że wszystkie wydarzenia kulturalne, w tym koncerty, w naszych okolicach zostały odwołane. Pod znakiem zapytania stoją aktualnie także letnie festiwale. Ich organizatorzy nie zaprzestają prac i przygotowań do imprez, jednak za granicą, duże eventy jak chociażby Glastonbury Music Festival zostały odwołane. Niestety nie możemy jeszcze wykluczyć, że podobnie stanie się w Polsce.

Dla fanów ciężkiego grania uczestnictwo w koncertach jest szczególnie ważne, a kolejne ogłoszenia o odwołanych eventach mogą nastroić bardzo negatywnie. Jednak podczas obowiązkowej kwarantanny zamiast zastanawiać się i snuć pesymistyczne scenariusze o tym, jak to nie będziemy mogli uczestniczyć w koncertach idoli jeszcze tygodniami, warto skorzystać z innych opcji.

5 metalowych show do obejrzenia w domu

Jedna z nich to transmisje z koncertów online, które coraz częściej w dobie koronawirusa pojawiają się w sieci. Inna - legalne nagrania na platformach takich jak YouTube. Okazuje się, że za pośrednictwem strony możemy zobaczyć szereg metalowych show w wysokiej jakości nie wychodząc z domu. Oto kilka z nich:

1. Ulver - Norwegian National Opera (2010)

Niezwykły koncert opublikowany na YouTubie w czterech częściach zagrała grupa Ulver. Norweska Opera Narodowa w 2010 roku wypełniła się ich mroczną, mglistą i niezwykle klimatyczną muzyką. Koncert to nie tylko niekończąca się frajda dla naszych uszu, ale tez i oczu. Występ przepełniony został instalacjami artystycznymi i ciekawą interpretacją wizualną słyszanych dźwięków.

2. Nocny Kochanek - Lajw na żywo, Progresja (2018)

Na oficjalnym kanale Nocnego Kochanka na YouTubie znajdziecie pierwsze wydanie na żywo w dyskografii zespołu. Koncert "Lajw na żywo" zarejestrowany w warszawskiej Progresji jest dostępny w całości w bardzo dobrej jakości. Dodatkowo na kanale możecie znaleźć całą dyskografię grupy, a nawet wersje karaoke ich numerów.

3. Decapitated - Woodstock (2015)

Oficjalny kanał KręciołaTV to skarbnica nagrań z Finałów WOŚP oraz z Kostrzyna nad Odrą. Wśród koncertów opublikowanych w całości znajdziemy tam między innymi występ polskich deathmetalowców z Deacapitated. W 2015 roku muzycy zagrali wyjątkowy show na Najpiękniejszym Festiwalu Świata, w którym dzięki Kręciole możemy uczestniczyć bez końca.

4. Alice In Chains - MTV Unplugged

Na YouTubie znajdziemy także coś dla fanów lżejszych klimatów. Fanom akustycznych wersji znanych utworów polecamy nagranie z występu Alice In Chains w MTV, gdzie muzycy zagrali koncert Unplugged. Według wielu widzów był to jeden z najlepszych materiałów zarejestrowanych w ramach serii. Co więcej, w wydarzeniu wziął udział nieżyjący już frontman formacji Layne Staley. Niestety na kanale Alice In Chains nie istnieje opcja obejrzenia koncertu w całości w naszym kraju, jednak zainteresowani mogą odtworzyć playlistę z większością pojedynczych utworów lub stworzyć własną.

5. Obituary - Bloodstock (2017)

Na deser polecamy nagranie z koncertu deathmetalowców z Obituary. W serwisie YouTube na kanale Bloodstocku możecie obejrzeć występ formacji zarejestrowany podczas festiwalu w 2017 roku. Set gigantów muzyki ekstremalnej objął wówczas kawałki takie jak "Internal Bleeding", "Ten Thousand Ways to Die" czy "Slowly We Rot".

