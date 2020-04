Niestety z powodu pandemii koronawirusa nie wybierzemy się na Pol'and'Rock Festival. Tegoroczna edycja miała się odbyć w dniach 30 lipca - 1 sierpnia 2020 jak zawsze w Kostrzynie nad Odrą.. Fani festiwalu jednak będą mogli śledzić poczynania WOŚP-u online i Jurek Owsiak już zapowiedział, że impreza przeniesie się do internetu. W 2021 roku festiwal wróci w tradycyjnej formie i wszyscy będziemy mogli się bawić przy świetnych dźwiękach w Kostrzynie nad Odrą.

Przeżyjmy to jeszcze raz! Oto 5 najlepszych koncertów na Pol'and'Rock Festival

Przez najbliższe miesiące nie będziemy mogli bawić się tłumnie pod sceną i wielu fanów Pol'and'Rock Festival tęskni za tą niesamowitą imprezą. Jak możemy umilić sobie czas domowej kwarantanny? Warto sięgnąć po nagrania koncertów, które przeszły już do historii jako jedne z najciekawszych momentów Pol'and'Rock Festival. Bawiliście się na występie Nocnego Kochanka? Pamiętacie tłum pod sceną na koncercie Gojiry? Śpiewaliście razem z Majką Jeżowską jej największe hity? Przeżyjmy to jeszcze raz!

Skunk Anansie na Pol'and'Rock Festival 2019

Występ Skunk Anansie na Dużej Scenie przyciągnął prawdziwe tłumy. Koncert świętującej 25. rocznicę istnienia grupy, zorganizowany na 25. edycję festiwalu, a dodatkowo w dniu urodzin wokalistki, Skin, to moment, który nie tylko fani angielskiej grupy zapamiętają na długo.

Nocny Kochanek na Pol'and'Rock Festival 2018

Zespół zagrał na Woodstocku w 2017 i za ten koncert otrzymał Złotego Bączka. Rok później, 3 sierpnia 2018 na występie Nocnego Kochanka pod Dużą Sceną zebrało się rekordowo 700 tysięcy osób i zespół pobił wówczas rekord frekwecji. Zobaczcie, jak wtedy bawiła się publiczność na tym koncercie.

Gojira na Pol'and'Rock Festival 2018

Jednym z niezapomnianych momentów na Pol'and'Rock Festival 2018 był występ francuskiej formacji Gojira. Zespół podziękował za zaproszenie Jurkowi Owsiakowi i postanowił udostępnić w całości nagranie z tego niesamowitego koncertu. Przeżyjmy to jeszcze raz!

Majka Jeżowska na Pol'and'Rock Festival 2019

Pogo na koncercie Majki Jeżowskiej? Sama wokalistka nie spodziewała się takiej reakcji publiczności na Pol'and'Rock Festival 2019. Artystka wystąpiła 3 sierpnia 2019 na Małej Scenie i świetnie się wpisała w klimat imprezy. Na jej występie świetnie bawili się ci, którzy wychowali się na jej piosenkach.

Prophets of Rage na Pol'and'Rock Festival 2019

To było bardzo ważne wydarzenie dla wszystkich fanów Rage Against the Machine. Supergrupa Prophets of Rage, w skład której wchodzą m.in. Tom Morello, Brad Wilk i Tim Commerford zagrali takie hity RATM, jak chociażby "Killing in the Name", "Bombtrack" czy "Bulls on Parade".

