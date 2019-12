500 muzyków zagrało wspólnie "Enter Sandman" Metalliki [WIDEO]

CityRocks Hungary to inicjatywa założona w 2017 roku przez grupę muzyków z Węgier. Jej celem jest promowanie muzyki rockowej na całym świecie. Artyści zbierają w jednym miejscu chętnych muzyków z całego kraju, którzy równocześnie wykonują wybrany utwór rockowy. Podobną inicjatywę możemy znać z wrocławskiego bicia rekordu Guinnessa w graniu na gitarach "Hej Jude", gdzie również jedna kompozycja wybrzmiewa z setek instrumentów.

500 muzyków wykonało "Enter Sandman" Metalliki

Spotkania CityRocks Hungary są organizowane dość regularnie. Podczas jednego z wydarzeń muzycy zagrali znany przebój Depeche Mode. 500 muzyków zagrało jednocześnie cover "Personal Jesus". Tym razem uczestnicy imprezy zdecydowali się na Metallikę.

"Enter Sandman" to obok "Nothing Else Matters" najpopularniejszy hit Metalliki. Kompozycja znalazła się na kultowym "Black Albumie", a fani zespołu nie wyobrażają sobie do dziś koncertów ulubionych wykonawców bez niego. Jedna z ostatnich imprez organizowanych przez CityRocks Hungary zaowocowała nagraniem, na którym widzimy 500 muzyków wykonujących właśnie przebój Metalliki rozpoczynający się charakterystycznym riffem.

Wideo ma na swoim koncie już przeszło milion odtworzeń i ponad tysiąc komentarzy. Większość opinii na temat inicjatywy jest pozytywna i entuzjastyczna.

