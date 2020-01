5-letni fan Slipknota podbija sieć. Na wideo z maluchem szalejącym na koncercie zareagował perkusista

Na koncertach wśród widowni często można zobaczyć przekrój kilku pokoleń. Podczas metalowych występów pod sceną bawią się coraz młodsi fani ekstremalnego grania. Wśród gwiazd, które podobają się również najmłodszemu pokoleniu znajdziemy między innymi formację Slipknot.

5-latek szaleje na koncercie Slipknota

5-letni fan Slipknota podbił serca widzów z całego świata. Chłopiec zidentyfikowany jako Caleb H pojawił się na jednym z występów kapeli w Wielkiej Brytanii. Młody fan Slipknota zapatrzony w perkusistę kapeli, sam zafundował publice konkurencyjny występ. 5-latek na ramionach taty z entuzjazmem i skupieniem udawał, że gra na niewidzialnej perkusji. Na wideo zareagował sam bębniarz Slipknota, Jay Weinberg, który udostępnił nagranie i podpisał je:

" Mój człowiek "

Slipknot w Polsce w 2020 roku

Po udanym koncercie podczas Mystic Festival 2019, Slipknot wraca do Polski. Kolejne spotkanie z fanami z naszego kraju zespół odhaczy w łódzkiej Atlas Arenie. Koncert odbędzie się w ramach trasy promującej ostatni album grupy "We Are Not Your Kind". Slipknot zagra 6 lutego 2020 roku w Łodzi. Gościem specjalnym na koncercie będzie polska grupa Behemoth. Bilety na wydarzenie znajdziecie na stronie livenation.pl.

