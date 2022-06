Nigdy nie jesteś za stary na to, żeby szaleć pod sceną na koncercie ulubionej kapeli. Może forma już nie jest taka, jak kiedyś, ale muzyka sprawia, że zapomina się o wieku i po prostu bawi się na całego. Tak właśnie postąpił pewien starszy pan na koncercie The Killers, który zdecydował się na crowd surfing. Odniósł małe obrażenia na placu boju, ale jego odwagę docenił sam wokalista The Killers, który osobiście chciał sprawdzić, jak starszy fan zespołu się czuje.

67-latek crowd surfował na koncercie The Killers. Zespół przerwał koncert: "Co ty wyprawiasz?" [WIDEO]

11 czerwca The Killers występował w Manchesterze i zespół przerwał koncert, by sprawdzić, jak się czuje starszy fan, który był niesiony na rękach przez innych widzów. 67-letni mężczyzna znalazł się poza barierką pod samą sceną i na nagraniach widać, że został ranny w tył głowy. Brandon Flowers zszedł ze sceny, by sprawdzić, jak się czuje fan, objął go i był pełen podziwu, że w takim wieku można tak szaleć na koncercie. Potem powiedział do mikrofonu:

Zapytałem: "Billy, co ty wyprawiasz?". Odpowiedział: "Dobrze się bawię".

Krótko mówiąc - tak trzeba żyć!

The Killers zagra na Open'er Festival 2022

2 lipca będziemy świętować razem z zespołem dwie przebojowe dekady działalności The Killers. Zespół wystąpi na Open'er Festival na Orange Main Stage.

W 2020 roku grupa podzieliła się z fanami szóstym albumem. „Imploding The Mirage”, a wydany w ubiegłym roku „Pressure Machine”, tak jak wszystkie dotychczasowe płyty The Killers, znalazł się na szczycie w UK już w pierwszym tygodniu po wydaniu.