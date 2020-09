75 tys. złotych za pytanie o rockowy zespół w "Milionerach". Czy znalibyście odpowiedź?

Kto nie chciałby szybko zdobyć milion złotych? Teleturniej "Milionerzy" cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem widzów bacznie obserwujących poczynania uczestników, którzy mają ogromną wiedzę w wielu dziedzinach. W popularnym programie często pojawiają się pytania ze świata popkultury. Sprawdźcie, czy dalibyście radę odpowiedzieć na pytanie za 75 tysięcy złotych dotyczące popularnego zespołu rockowego.

"Milionerzy": Muzyczne pytanie za 75 tysięcy złotych. Uczestniczka nie znała odpowiedzi

Sandra Miszczyszyn z Bydgoszczy usłyszała następujące pytanie warte 75 tysięcy złotych:

Który zespół w początkach kariery nosił nazwę Warsaw na cześć utworu "Warszawa" z płyty "Low" Davida Bowiego? A: Depeche Mode B: The Cure C: Joy Division D. Judas Priest

Uczestniczka miała problem z tym pytaniem i zdecydowała się na pomoc używając koła pół na pół, który wyeliminował 2 niepoprawne odpowiedzi. Pani Sandra miała do wyboru odpowiedzi The Cure oraz Joy Division i... wybrała błędną odpowiedź, czyli The Cure. Uczestniczka zakończyła grę z wygraną 40 tysięcy złotych.

