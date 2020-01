9-letnia perkusistka rozgromiła utwór Queens of the Stone Age [WIDEO]

Trudno w to uwierzyć, ale osoby urodzone w XXI wieku, mimo młodego wieku, potrafią grać na instrumentach jak prawdziwi zawodowcy. Kiedy mają na to czas? Patrząc na kolejne nagrania z coverami uzdolnionych dzieci naprawdę można się załamać i nabawić kompleksów. Wystarczy posłuchać tę 9-latkę, żeby zapaść się pod ziemię, gdy pomyśli się, że już tak mały dzieciak potrafi wymiatać na perkusji, a Ty nadal masz problem z utrzymaniem rytmu.

9-latka rozgromiła utwór Queens of the Stone Age na perkusji [WIDEO]

Młodziutka perkusistka Nandi Bushell co rusz wrzuca na swój kanał na YouTubie rockowe covery i jej wykonanie "In Bloom" Nirvany stało się z miejsca hitem internetu. Podobnie jak cover Queens of the Stone Age. Dziewczynka kolejny raz sięgnęła po utwór, w którym na perkusji udziela się Dave Grohl. Nandi wybrała kawałek "No One Knows" z płyty "Songs for the Deaf" i dała czadu. Cud, że zestaw perkusyjny przeżył jej występ!

I jak nie pokochać tej dziewczyny! Nagranie 9-latki udostępnił nawet Queens of the Stone Age, który jest pod wrażeniem jej umiejętności. Posłuchajcie również, jak mała zagrała "Can't Stop" z repertuaru Red Hot Chili Peppers:

Zobacz także: Queens of the Stone Age nagrywa album z Davem Grohlem i gitarzystą ZZ Top