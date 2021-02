92-letni ojciec Larsa Ulricha wydał album. Płyty można już posłuchać w sieci

Torben Ulrich ma 92 lata, jednak nie przeszkadza mu to w tworzeniu muzyki. Ojciec Larsa z Metalliki wydał właśnie nowy album.

Wierni fani Metalliki na pewno pamiętają trudny czas zespołu, kiedy to kapela rozstała się ze swoim ówczesnym basistą Jasonem Newstedem. Muzycy nie potrafili znaleźć wspólnego języka, James Hetfield udał się na odwyk, a zespół był najbliżej zakończenia działalności w historii.

Pamiątką po tamtym okresie jest film "Some Kind Of Monster". W produkcji poza muzykami pojawiają się także bliscy członków zespołu. Dokument zawiera kultową scenę z ojcem Larsa w roli głównej, który po wysłuchaniu fragmentów muzyki syna, rzuca stanowcze "usuń to".

Ojciec Larsa Ulricha wydał album. Torben ma 92 lata

Ten sam Torben Ulrich wydał właśnie swój najnowszy album. Mężczyzna ma 92 lata i jak widać ciepłe kapcie i spokojne życie na emeryturze, nadal go nie zachęcają.

Lars Ulrich opublikował na swoim Instagramie zdjęcie z tatą i nazwał go heavymetalowym Gandalfem. Zdjęcie podpisał słowami:

Oto mój tata, ten po lewej. 92-latek, który dopiero się rozkręca. Dzisiaj nagrał swoją kolejną płytę.

Torben Ulrich nagrał materiał ze swoją przyjaciółką Lori Goldston. Album jest osadzony w jazzowym klimacie i możecie posłuchać go poniżej: