A co gdyby wokalistą Metalliki był Kanye West? Posłuchajcie "Lighting in Paris"

A co, gdyby Jay-Z i Kanye West wpadli gościnnie na koncert Metalliki? Na to pytanie odpowiedział William Maranci, który opublikował na YouTubie całkiem niezły mash-up artystów.

Metallica, Jay-Z i Kanye West w jednym kawałku

Chociaż na pierwszy rzut oka powyższe połączenie może się wydawać absurdalne i kompletnie asłuchalne, to zapoznaniu się z efektem końcowym... dużo lepiej nie jest. Owszem, może i tragedii nie ma, a kawałek "Ni**** in Paris" Jaya-Z i Kanyego podłożony pod instrumentalną wersję "Ride The Lightning" brzmi zaskakująco nieźle, ale nie spodziewajcie się, że mash-up trafi na waszą playlistę.

Zresztą po co gdybać - opinię wydajcie sami:

Oglądaj

W tym samym wideo chyba najfajniejsze są komentarze pod filmikiem - "Powiem moim dzieciom, że to było Rage Against The Machine"; "Tak w alternatywnej rzeczywistości brzmiałoby Numb/Encore z Linkin Park"; "Cholera, nie wiedziałem, że revival nu-metalu brzmi tak mocno", czy absolutny faworyt:

"Zapauzowałem to wideo przed przyjściem prawników rozwodowych mojej żony. Żaden sędzia nie dałby opieki rodzicielskiej osobie, która słucha takich rzeczy" przypadkowy komentarz na YouTubie

To tylko kilka przykładów złota, które kryje się pod tym mash-upem.