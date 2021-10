ABBA opublikowała "nowy" utwór "Just A Notion''. To zapowiedź pierwszej płyty od 40 lat

Wiemy, że ABBA to nie rock, ale obok takiej informacji nie można przejść obojętnie. Legendarny zespół zaprezentował właśnie nowy singiel "Just A Notion". Jest to trzeci utwór zapowiadający nadchodzący album "Voyage", który ukaże się 5 listopada. Płyta powstała w studiu Benny’ego Riksmixningsverket w Sztokholmie. Na krążek trafią wcześniej opublikowane single "I Still Have Faith In You" i "Don't Shut Me Down".

Björn Ulvaeus zdradził, że według Wikipedii piosenka "Just A Notion" został zarejestrowany we wrześniu 1978:

Oznaczałoby to, że piosenka powstała między „The Album” (1977) i „Voulez-Vous” (1979), ale nie trafiła na drugą z wymienionych płyt. Pamiętam, że prezentowaliśmy ten utwór wydawcy we Francji i kilku innym zaufanym osobom i z tego co pamiętam, bardzo im się podobał. Dlaczego nie trafił na album, pozostaje więc tajemnicą.

Posłuchajcie, jak prezentuje się stary/nowy utwór od ABBY:

Oglądaj

Muzyk zdradził, że Benny Andersson dograł tło, jak również dodano perkusję i gitarę, ale wokale są oryginalne z 1978 roku:

W pewnym sensie pokazujemy cały zamysł występów „Voyage” w 2022 roku. Będziemy mieć zespół grający na żywo, ale wokale będą ze starych taśm. „Just A Notion” to szalenie radosna piosenka i mam nadzieję, że poprawi ludziom humor w tych mrocznych czasach.

W ubiegłym miesiącu Agnetha, Björn, Benny i Anni-Frid potwierdzili, że wracają po blisko 40-letniej przerwie z nowym albumem i rewolucyjnym koncertem, w ramach którego wystąpią jako cyfrowe awatary w specjalnie do tego wybudowanej ABBA Arenie. Hala znajduje się w Queen Elizabeth Olympic Park w Londynie i pomieści 3000 widzów.

Koncerty rozpoczną się 27 maja 2022 roku. ABBA na potrzeby występów przygotowała set składający się z największych przebojów oraz kilku nowych piosenek. Na scenie pojawi się 10-osobowy zespół, który skompletował były klawiszowiec Klaxons, James Righton, a w którym znajdzie się nominowana do BRIT wokalistka Little Boots. Sprzedaż dodatkowych biletów na koncert ABBA Voyage rozpocznie się w środę, 3 listopada.