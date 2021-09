ABBA powraca z nowymi utworami! Zespół zapowiedział pierwszy album od 40 lat

A to niespodzianka. ABBA wydaje pierwszy od 40 lat album, który promują dwa nowe single "I Still Have Faith in You" oraz "Don’t Shut Me Down". Posłuchajcie ich poniżej.

ABBA wydaje nowy album

Zespół ABBA przedstawił światu 2 nowe kawałki w postaci "I Still Have Faith in You" oraz "Don't Shut Me Now". Te znajdą się na albumie "Voyage", pierwszym krążku zespołu od 1981 roku. Produkcja ma trafić do sprzedaży już 5 listopada 2021 roku.

ABBA wydał ostatni album w listopadzie 1981 roku. Ten nosił tytuł "The Visitors". W 1982 roku oficjalnie zakończyli działalność, a w 2018 roku powrócili, zapowiadając już wtedy kawałek "I Still Have Faith in You". Tego posłuchacie poniżej:

Już 27 maja 2022 roku kwartet wystąpi w Parku Olimpijskim w Londynie, gdzie towarzyszyć im będzie 10-osobowy zespół. Co ciekawe, oryginalni członkowie zespołu, czyli Benny Anderson, Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Fältskog oraz Björn Kristian Ulvaeus zagrają jako cyfrowe wersje siebie. Przedsmak tego spektaklu mogliśmy zobaczyć w klipie powyżej.

Poniżej zobaczycie natomiast "Don't Shut Me Down":

Tak prezentuje się tracklista Voyage: