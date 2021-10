ABBA powróciła i... ogłosiła koniec kariery. Kiedy ukaże się ostatni album zespołu?

ABBA, jedna z najpopularniejszych i najbardziej utytułowanych grup popowych wszech czasów, ogłosiła powrót po 40 latach. Grupa zaplanowała wydanie albumu "Voyage" oraz wirtualne koncerty. Zespół jednak nie dał długo cieszyć się fanom i... już ogłosił koniec kariery.

We wrześniu Agnetha, Björn, Benny i Anni-Frid potwierdzili, że wracają po blisko 40-letniej przerwie z nowym albumem i koncertem, w ramach którego wystąpią jako cyfrowe awatary w specjalnie do tego wybudowanej ABBA Arenie. Krążek "Voyage" ukaże się 5 listopada i niestety będzie to ostatni album w karierze zespołu. Benny Andersson i Bjorn Ulvaeus w rozmowie z "The Giardian" wyznali, że album i nadchodzące koncerty to ostatnia aktywność ABBY. Anderson wyznał:

To już koniec. To już ten czas. W 1982 roku nie powiedzieliśmy nigdy wprost, że kończymy. Nie twierdziliśmy też, że ABBA nie powróci. Ale dzisiaj mogę jasno powiedzieć: to już koniec.

Jeszcze wcześniej Agnetha Faltskog twierdziła, że muzycy mają już swój wiek i myślą o emeryturze. Pozostaje nam zatem czekać na premierę nowej płyty ABBY i interaktywnych koncertach, które rozpoczną się 27 maja 2022 roku.

ABBA na potrzeby występów przygotowała set składający się z największych przebojów oraz kilku nowych piosenek jak „I Still Have Faith in You” i „Don't Shut Me Down”. Na scenie pojawi się 10-osobowy zespół. Muzycy ABBY wystąpią... jako cyfrowe awatary.