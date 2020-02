Tak, to nie jest rock, ani metal, ale taka informacja ucieszy niejednego melomana. Nie ma chyba żadnej osoby, która nie znałaby hitów ABBY i nie bawiła się chociaż raz przy jej piosenkach. Szwedzka grupa ABBA uważana jest za jeden z najbardziej popularnych zespołów, który zbił fortunę na swoich piosenkach. Kapela rozpadła się w 1982 roku i muzycy spotkali się dopiero w 2008 roku przy okazji premiery filmu „Mamma Mia!” opartego na piosenkach ABBY. Dlatego nic dziwnego, że informacja o ponownym spotkaniu artystów w 2018 była nie lada wydarzeniem. Czy możemy liczyć na nowe piosenki od legendy muzyki?

ABBA wyda nowe utwory po 38 latach jeszcze w 2020 roku

W 2019 roku ruszyła trasa ABBA: Super Troupers 2019 wykorzystująca technologię wirtualnej rzeczywistości. W związku z tym, muzycy weszli do studia i okazało się, że spotkanie po ponad 30 latach było na tyle przyjemnym doświadczeniem, iż artyści postanowili stworzyć nowy materiał. Od tamtego czasu jednak nie usłyszeliśmy żadnej piosenki.

Tymczasem w najnowszym wywiadzie Benny Andersson z ABBY wyznał, że zespół zamierza wydać nowy utwór jeszcze w 2020:

" Nowe piosenki pojawią się w tym roku, prawdopodobnie latem, ale niczego nie obiecuję. Nie mogę sam podjąć decyzji, ale gdyby to zależało ode mnie, to nowy materiał ukazałby się we wrześniu. "

Jak więc widać, nic nie jest jeszcze pewne, ale Andersson wyznał, że ABBA MA taki cel, by fani jeszcze w tym roku otrzymali nowe piosenki. Trzymamy kciuki, by to się udało!

Posłuchajcie wywiadu z muzykiem:

ABBA powstała w 1972 roku. Zespół zwyciężył na 19. edycji Konkursu Piosenki Eurowizji z piosenką "Waterloo". Utwór w samych Stanach Zjednoczonych sprzedał się w ponad sześciu milionach sztuk i nadal można go usłyszeć w radiu czy na imprezach.

