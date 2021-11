Stało się! ABBA, jeden z najważniejszych zespołów w historii muzyki, wrócił z "Voyage" – pierwszym albumem od blisko 40 lat. Jak brzmi nowy materiał od szwedzkiej legendy muzyki?

ABBA wydała pierwszy album od 40 lat. Posłuchaj płyty "Voyage"

"Voyage" jest pierwszym albumem zespołu ABBA od czasu "The Visitors", który ukazał się 30 listopada 1981 roku, docierając na 1. miejsce w Wielkiej Brytanii, Szwecji i pięciu innych krajach. Płyta była jedną z pierwszych, które ukazały się na CD. Ponadto, „Voyage” ujrzał światło dzienne blisko 50 lat po premierze debiutu zespołu ABBA, "Ring Ring", który trafił do sprzedaży w 1973 roku.

Tuż po ogłoszeniu premiery „Voyage”, ABBA pobiła rekord wytwórni Universal w kategorii największej liczny pre-orderów w Wielkiej Brytanii. W ciągu trzech dni zamówiono ponad 80 tysięcy egzemplarzy. Wystarczyły także trzy dni, by rozeszło się 250 tysięcy biletów na koncerty.

Podobnie jak wszystkie poprzednie studyjne płyty grupy ABBA, tak i "Voyage" została napisana i wyprodukowana przez Benny’ego Anderssona i Björna Ulvaeusa. Ich aranżacje i teksty dopełniły głosy Agnethy Fältskog i Anni-Frid Lyngstad. W nagraniach udział wzięła również Stockholm Concert Orchestra.

Pracując nad albumem wszyscy czterej członkowie zespołu ponownie weszli do studia Benny’ego Riksmixningsverket w Sztokholmie, gdzie nagrali 10 piosenek, które trafiły na „Voyage”. Wśród nich znalazły się „I Still Have Faith In You” i „Don't Shut Me Down”, które były pierwszymi utworami zrealizowanymi podczas sesji.

ABBA ogłosiła również rewolucyjne koncerty, w ramach których muzycy wystąpią jako cyfrowe awatary w specjalnie do tego wybudowanej ABBA Arenie. Hala znajduje się w Queen Elizabeth Olympic Park w Londynie i pomieści 3000 widzów.

Koncerty rozpoczną się 27 maja 2022 roku. ABBA na potrzeby występów przygotowała set składający się z największych przebojów oraz kilku nowych piosenek jak „I Still Have Faith in You” i „Don't Shut Me Down”. Na scenie pojawi się 10-osobowy zespół.