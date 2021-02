AC/DC - Angus Young napisał "Highway to Hell" w toalecie

Macie czasami wrażenie, że podczas kilku minut w toalecie jesteście bardziej kreatywni, niż przez pozostałą część dnia? Kilka razy taką sytuację przeżył sam Angus Young, który w niedawnym wywiadzie wyznał, że ikoniczny refren do "Highway to Hell" napisał podczas siedzenia na porcelanowym tronie.

Young opowiedział w wywiadzie z Zane’em Lowe’em dla Apple Music, że pewnego dnia siedząc w studiu w Miami poszedł do toalety i napisał jeden z najbardziej ikonicznych refrenów w historii rocka. Czasami zdarza się i tak:

Okazało się, że tym dobrym pomysłem było intro do kawałka "Highway to Hell":

I tutaj nadchodzi w końcu clou całego programu - moment inspiracji w toalecie:

No i poszedłem do toalety. Usiadłem i zacząłem myśleć. Siedzę tak na tym tronie i nagle: Mam to! Mam to, mam to, mam to! Mam pomysł. Zacząłem nucić pod nosem "Highway to Hell" grając te akordy. Wybiegłem do Malcolma i powiedziałem mu po prostu: "Highway to Hell". Ten na mnie popatrzył i odpowiedział: "No dobra, to pasuje". Kilka sekund później już krzyczał "Highway to heeeell".