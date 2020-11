Zespół powrócił po 6 latach przerwy. 17. w karierze album AC/DC nosi nazwę "PWR UP" i ukazał się 13 listopada 2020. Z zespołem przy najnowszej płycie współpracował znany wszystkim fanom producent - Brendan O’Brien. Ten sam, którego możemy kojarzyć z „Black Ice” z 2008 roku i „Rock Or Bust” z 2014 roku. Jak brzmi najnowszy krążek AC/DC?

AC/DC wydał nowy album. Posłuchaj i oceń "PWR/UP"

Na nowej płycie usłyszymy AC/DC w składzie: Brian Johnson, basista Cliff WIlliams, perkusista Phil Rudd oraz gitarzyści Angus i Stevie Young. Posłuchajcie zatem, jak prezentuje się "PWR/UP"?

Album „PWR UP” został wydany w wielu wersjach - krążek CD w digipaku, specjalna grająco-świecąca wersja deluxe CD, jeden z trzech kolorów winyli (czarny, czerwony, przezroczysty żółty) lub LP ze specjalnie natłoczonymi grafikami. Ciekawostką jest limitowana edycja Deluxe, która zawiera specjalny neonowy napis i wbudowany głośnik, z którego będzie można usłyszeć pierwszy singiel "Shot In The Dark". Wewnątrz znajdziemy m. in. książeczkę z unikatowymi zdjęciami.

AC/DC to jeden z najbardziej popularnych zespołów w historii rocka. Grupa sprzedała ponad 200 milionów albumów na świecie. AC/DC zostali przyjęci do Rock and Roll Hall of Fame w 2003 roku. Oprócz tego zespół w 2010 zgarnął nagrodę Grammy w kategorii Best Hard Rock Performance za utwór "War Machine".

