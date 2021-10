AC/DC podzielił się nowym teledyskiem do piosenki "Through the Mists of Time". Niejeden fan może się wzruszyć oglądając ten klip.

AC/DC zaprezentował nowy teledysk do "Through the Mists of Time". Tym razem zespół zaprasza na wycieczkę po prawdziwym muzeum rock and rolla, która jest hołdem dla ich niesamowitej historii.

AC/DC z nostalgicznym klipem do "Through the Mists of Time". To niesamowita podróż w czasie [WIDEO]

Pomysł na klip wyszedł od Angusa Younga. Reżyser Najeeb Tarazi i dyrektor kreatywny Josh Cheuse wykorzystali materiał nakręcony przez Clemensa Habichta, przedstawiający każdego z 5 członków zespołu w 5 oddzielnych nagraniach na całym świecie. Następnie za pomocą Mathematic, studia efektów wizualnych z siedzibą w Paryżu, połączono wszystkie elementy, aby zespół mógł razem wystąpić na scenie i wykonać utwór z płyty „POWER UP” prawie rok po ogłoszeniu długo oczekiwanego albumu.

Oglądaj

Kończąc 2020 wydaniem siedemnastej płyty "POWER UP", zespół ponownie spotkał się z producentem Brendanem O’Brienem, który pracował nad „Black Ice” w 2008 roku i "Rock or Bust" w 2014 roku. Najnowszy album uzyskał w Polsce status platynowej płyty.

AC/DC to jeden z najbardziej wpływowych zespołów rockowych w historii z ponad 200 milionami albumów sprzedanymi na całym świecie i 71 milionami albumów w samych Stanach Zjednoczonych. Podwójnie diamentowy „Back in Black” wyróżnia się jako „najlepiej sprzedający się album jakiegokolwiek zespołu w historii” i „trzeci najlepiej sprzedający się album jakiegokolwiek artysty” z globalną sprzedażą w liczbie 50 milionów kopii.

AC/DC zostali wprowadzeni do Rock and Roll Hall of Fame w 2003. Zespół zdobył także swoją pierwszą nagrodę Grammy w kategorii „Najlepszy występ hardrockowy” dla „War Machine” w 2010. Założony w 1973 zespół wciąż wyprzedaje stadiony na kilku kontynentach, sprzedaje miliony albumów rocznie i może pochwalić się liczonymi w miliardach streamami.