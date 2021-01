AC/DC nie zwalnia tempa. Zobacz nowy klip do "Realize" [WIDEO]

AC/DC udostępnił nowy klip do singla "Realize" z płyty "Power Up". Jak prezentuje się ten teledysk?

AC/DC to jeden z najbardziej popularnych zespołów rockowych naszych czasów. Chyba nie ma osoby, która nigdy nie szalała przy dźwiękach "Thunderstruck", "Highway to Hell", czy "Back In Black". Zespół nie pozwala o sobie zapomnieć i 13 listopada 2020 wydał nowy album „Power Up”. Dotychczas mogliśmy obejrzeć dwa klipy do singli "Shot In The Dark" i "Demon Fire". Nadszedł czas na kolejny teledysk od zespołu.

AC/DC z nowym klipem do "Realize" [WIDEO]

W teledysku możemy zobaczyć cały zespół w akcji. Przypomnijmy, że nad nowym albumem Angus i Stevie Youngowie pracowali z Brianem Johnsonem, który powrócił do zespołu po tym, jak uporał się ze swoimi problemami zdrowotnymi. Do kapeli wrócili również basista Cliff Williams i perkusista Phil Rudd.

Zobaczcie, jak prezentuje się najnowszy klip do "Realize", który stworzyli Clemens Habicht i Josh Cheuse.

Za produkcję "Power Up" odpowiadał Brendanem O’Brienem, który przyłożył swoje ręce do "Black Ice" z 2008 i "Rock Or Bust" z 2014 roku. Na najnowszej płycie AC/DC znalazło się z 12 utworów, które charakteryzują się legendarnym brzmieniem.