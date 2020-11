AC/DC znów na szczytach popularności. Ich nowy album "PWR UP" świetnie się sprzedaje

AC/DC zastąpiło Arianę Grandę na liście najlepiej sprzedających się krążków minionego tygodnia w USA. Album "Power Up" jest kolejną pozycją od australijskiego zespołu, która zawędrowała na najwyższe miejsce zestawień. Inni debiutanci, Chris Stapleton oraz Future i Lil Uzi Vert również pobili popową wokalistkę, meldując się kolejno na 2. i 3. miejscu zestawienia prowadzonego przez Rolling Stone.

AC/DC znów na szczytach popularności

Nowy krążek AC/DC sprzedał się w pierwszym tygodniu w liczbie 124 700 egzemplarzy - prawie 106 tysięcy z nich to były wersje fizyczne krążka, co jest właściwie niesłychane w obecnych czasach. Krążek doczekał się jedynie 6,3 milionów odsłon w serwisach streamingowych, co plasuje go najniżej wśród innych artystów z top 10 zestawienia.

Czwarty krążek Chrisa Stapletona zadomowił się na 2. miejscu sprzedaży z wynikiem 112 tysięcy egzemplarzy. Tu możemy zauważyć dysproporcję wśród odbiorców AC/DC - krążek gwiazdy country sprzedał się bowiem w ilości 76 tysięcy egzemplarzy fizycznych. Reszta została nadrobiona przez streamy - tych Stapleton miał bowiem aż 31 milionów.

Ostatni z debiutujących albumów, czyli "Pluto x Baby Pluto" autorstwa Future'a i Lil Uzi Verta, również pokazał niezwykłą różnicę generacyjną. Ich krążek rozszedł się w liczbie 101 tysięcy egzemplarzy, z czego fizycznych sprzedano jedynie... 5,1 tysiąca. Panowie nadrobili natomiast 122 milionami odtworzeń w serwisach streamingowych.

Album "Power Up" (stylizowany jako PWR UP) AC/DC zadebiutował w sklepach 13 listopada 2020 roku. Promowały go single "Shot in the Dark", czy "Realize".