AC/DC powraca w legendarnym składzie. Muzycy opublikowali fragment nowej płyty

Zawirowania w grupie AC/DC ostatnimi czasy niepokoiły fanów formacji. Wielbiciele rockmenów z Australii obawiali się, że zespół może nie przetrwać tak wielu prób. Brian Johnson nabawił się kłopotów ze słuchem, były na tyle poważne, że musiał zrezygnować z koncertowania. Na kilku występach zastąpił go Axl Rose, co spotkało się z niemałą krytyką. Później basista grupy, Cliff Williams ogłosił, że przechodzi na emeryturę. Chwilę po tym zmarł założyciel zespołu, gitarzysta Malcolm Young. Z kolei perkusista Phil Rudd borykał się z poważnymi problemami prawnymi.

AC/DC powraca w legendarnym składzie

Kiedy wszyscy myśleli, że gorzej być już nie może, a działalność AC/DC wisi na włosku, w sierpniu 2018 roku pojawiły się doniesienia, że zespół rozpoczął współpracę z siostrzeńcem Angusa, Steviem Youngiem. W styczniu 2019 roku Brian Johnson potwierdził, że wraca do AC/DC. Do sieci trafiło także zdjęcie wokalisty z rzekomo emerytowanym Williamsem.

Zespół przerwał milczenie dopiero z okazji 40-lecia wydania "Highway To Hell", jednak to ostatnie publikacje w mediach społecznościowych budzą największe zainteresowanie fanów grupy. Formacja opublikowała w swoich mediach społecznościowych neonowy piorun, który mógł zapowiadać coś wielkiego.

I faktycznie tak było. Pod koniec września muzycy opublikowali swoje wspólne zdjęcie w legendarnym składzie. Na fotografii widzimy Briana Johnsona, Cliffa Williamsa, Angusa Younga oraz Stevie'go Younga. Post podpisano pytaniem "Jesteście gotowi?", a zespół na grafice umieścił tajemniczy napis "PWR/UP", który może okazać się tytułem nowej płyty.

Muzycy opublikowali także teaser nowego materiału. Kawałek, który wkrótce doczeka się oficjalnej premiery to "Shot in the Dark":

Plotka głosi, że cały album ukaże się jeszcze w tym roku.