AC/DC prezentuje kolejny singiel z "Power Up". Oto utwór otwierający nową płytę

Australijczycy z AC/DC powracają. Muzycy zaprezentowali już drugi singiel z nadchodzącego albumu "Power Up". Tym razem przyszedł czas na "otwieracz", czyli numer zatytułowany "Realize".

AC/DC z nowym utworem "Realize"

Zespół AC/DC zaskoczył wszystkich, którzy po ich ostatnich perypetiach grupy spisał ją na straty. Muzycy powracają w legendarnym składzie i z całkiem nowym materiałem, który już wkrótce doczeka się premiery.

AC/DC wydaje singiel "Realize"

Po ciepłym przyjęciu przez fanów pierwszego singla grupy "Shot In The Dark" przyszedł czas na kolejny. 2 dni przed premierą krążka "Power Up", zespół AC/DC opublikował utwór "Realize", który otwiera wyczekiwaną płytę.

Najnowszej kompozycji AC/DC możecie posłuchać poniżej:

AC/DC - "Power Up". Tracklista:

Realize Rejection Shot In The Dark Through The Mists Of Time Kick You When You're Down Witch's Spell Demon Fire Wild Reputation No Man's Land 1Systems Down Money Shot Code Red

Premiera "Power Up" już 13 listopada!