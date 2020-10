AC/DC prezentuje pierwszy singiel z najnowszej płyty "PWR/UP". Znamy datę premiery i tracklistę wydawnictwa

Wreszcie jest! Kto po ostatnich perypetiach AC/DC spisał muzyków na straty, powinien jak najszybciej wszystko odszczekać. Grupa powraca z nowym kawałkiem "Shot In The Dark", którego już od 6 rano możecie słuchać premierowo na antenie Antyradia.

AC/DC prezentuje "Shot In The Dark" z płyty "PWR/UP"

Singiel zapowiada nową płytę zespołu "PWR/UP", która doczeka się swojej premiery już 13 listopada 2020 roku. Album został nagrany w najlepszym możliwym dzisiaj składzie. Na wokalu słyszymy Briana Johnsona, za bas chwycił Cliff WIlliams, za garami zasiadł Phil Rudd, a na gitarach zagrali Angus i Stevie Young.

Czy płyta doczeka się zasłużonej promocji i obszernej trasy koncertowej? Trudno powiedzieć. Muzycy wyglądają na pełnych energii i gotowych na nowe wyzwania, jednak z powodu pandemii koronawirusa milczą na temat występów na żywo.

Na nowym albumie pojawi się 17 utworów. Jak możemy domyślić się po wysłuchaniu "Shot In The Dark", zespół zafunduje nam to, w czym od lat nie ma sobie równych. Garść prostych, melodyjnych utworów, które uwielbiają ich fani. Nie przewidujemy za wiele zmian i rewolucji, AC/DC powraca w starym stylu!

AC/DC "PWR/UP". Tracklista: