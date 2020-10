AC/DC publikuje teledysk do "Shot In The Dark". Słuchacze wykorzystują kadry do protestów w Polsce

Grupa AC/DC powraca z teledyskiem do ich najnowszego singla "Shot In The Dark". Muzycy zaskoczyli fanów i zapowiedzieli, że powracają w legendarnym składzie oraz mają w planach wydanie płyty.

AC/DC z teledyskiem do "Shot In The Dark"

"Shot In The Dark" pokazuje muzyków w świetnej formie. Klip jest prosty i jego jedyne przesłanie zdaje się mówić "Popatrzcie, wróciliśmy". Nie ma tu przekombinowanej fabuły, obraz jest tak samo prosty i klarowny jak kompozycje zespołu.

AC/DC publikuje nowy klip

W tle grających muzyków silnym czerwonym, neonowym światłem błyszczy logo AC/DC. Tak się składa, że krwisty piorun dzisiaj w Polsce ma bardzo symboliczne znaczenie. Kadr promujący nową płytę oraz wideo już zaczął być wykorzystywany przez protestujących fanów rocka, chociaż to bardzo daleka interpretacja, a muzycy raczej nie mają pojęcia o tym, co dzieje się na polskich ulicach.

Za reżyserię klipu odpowiada David Mallet i jest on zapowiedzią najnowszej płyty AC/DC "Power Up", która ukaże się już 13 listopada. Znajdzie się na niej 12 premierowych utworów grupy.

AC/DC - "Power Up". Tracklista:

Realize Rejection Shot In The Dark Through The Mists Of Time Kick You When You're Down Witch's Spell Demon Fire Wild Reputation No Man's Land 1Systems Down Money Shot Code Red