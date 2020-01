AC/DC wyda nową płytę w lutym i ruszy w trasę z Brianem Johnsonem?

Niemal 4 lata temu z powodu postępujących kłopotów ze słuchem, szeregi AC/DC opuścił wieloletni wokalista zespołu - Brian Johnson. Jego miejsce zastąpił głos Guns N' Roses - Axl Rose, co podzieliło fanów kapeli z piorunem w nazwie. Jednak są szanse, że godny zastępca Bona Scotta powróci na scenę.

AC/DC i Brian Johnson z nową płytą w lutym?

W poniedziałek 20 stycznie 2020 roku znany australijski radiowiec, Eddie McGuire w programie Triple M Melbourne omówił możliwości powrotu legendarnego składu autorów hitu "Highway To Hell". Dziennikarz nie zdradził na czym opiera swoje przemyślenia, jednak podkreślił, że zgodnie z wiedzą, którą dysponuje, fani AC/DC już mogą zacząć zacierać ręce.

W audycji McGuire opowiedział z dużym przekonaniem o planach AC/DC na najbliższą przyszłość. Z tego co twierdzi radiowiec, muzycy będą wkrótce bardzo zapracowani.

" Z tego co wiem, nowy album AC/DC zostanie wydany już w lutym lub marcu tego roku. Ale to nie wszystko. AC/DC uda się w trasę po Australii jesienią - w okolicach października/listopada. Po dokładnych badaniach i miesiącach pracy udało się dostosować odpowiedni aparat słuchowy do potrzeb Briana Johnsona, który znowu zostanie frontmanem. Nawet Phil Rudd może pojawić się za perkusją. "

W 2014 roku AC/DC opuścił Malcolm Young z powodu problemów zdrowotnych. Wiele osób myślało, że to koniec zespołu, jednak muzycy zapowiedzieli wydanie "Rock or Bust". Miejsce Malcolma zajął bratanek braci Young - Stevie. Dwa lata później w szeregach grupy znalazł się Axl Rose, a skład opuścił basista Cliff Williams. W formacji zabrakło także Phila Rudda, który nabawił się licznych problemów z prawem. Powrót do ekipy Briana i Phila byłby zatem prawdziwą ulgą dla fanów poprzedniego składu AC/DC, którzy zapewne kibicują Angusowi Youngowi w próbach zachowania kapeli przy życiu za wszelką cenę.

