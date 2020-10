AC/DC z kolejnym fragmentem singla. Zespół zdradza też datę premiery nowego materiału

Wielu fanów AC/DC po wydarzeniach z ostatnich lat straciło nadzieję na powrót grupy w chwale. Problemy Briana Johnsona ze słuchem, śmierć Malcolma Younga, kłopoty z prawem Phila Rudda i rzekoma emerytura Cliffa Williamsa wskazywały na to, że zespół wkrótce zakończy działalność. Jednak jak się okazuje, nie ma sytuacji bez wyjścia.

AC/DC. Kiedy premiera nowego materiału?

Po ostatnich publikacjach w mediach społecznościowych zespołu, fani AC/DC mogą odetchnąć z ulgą. Formacja powraca w legendarnym składzie z Brianem Johnsonem na wokalu i zapowiada nową płytę. Data premiery następcy "Rock or Bust" z 2014 roku pozostaje jeszcze tajemnicą, jednak muzycy opublikowali już fragmenty nowych nagrań.

Z udostępnianych w sieci materiałów promocyjnych wynika, że nowy album będzie nosił tytuł "Power UP" zapisywany w charakterystyczny dla kapeli sposób - "PWR/UP". Zapowiedzią wyczekiwanej płyty jest singiel "Shot in the Dark", jego drugi fragment pojawił się właśnie między innymi na oficjalnym YouTubie kapeli.

W opisie filmu czytamy, że cały utwór usłyszymy już 7 października. Na krótkim wideo widzimy uśmiechniętych, pełnych energii muzyków, od których bije radość z możliwości powrotu do grania. Czekamy na nowy album z jeszcze większą niecierpliwością.