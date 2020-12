AC/DC z teledyskiem do "Demon Fire". To podróż autostradą do piekła [WIDEO]

Grupa AC/DC nie zwalnia tempa, jeśli chodzi o promocję albumu "Power Up". Muzycy zaprezentowali kolejny klip do jednej ze swoich najnowszych kompozycji. Artyści zapraszają na demoniczną i ognistą przejażdżkę.

AC/DC z klipem do "Demon Fire"

Album "Power Up" ukazał się 13 listopada 2020 roku. To już siedemnasta płyta studyjna australijskiej formacji AC/DC. Jak widać, fani grupy nadal nie są znudzeni ich klasycznym hardrockowym stylem i prostymi kompozycjami. Materiał już od samej premiery cieszy się ogromną popularnością i świetnie się sprzedaje.

Krążek spodobał się również Wam. "PWR UP" została uznana za najlepszą płytę rockową 2020 według czytelników Antyradia.pl.

Autostrada do piekła w nowym klipie AC/DC

Wraz z końcem października grupa AC/DC opublikowała pierwszy klip promujący nowe wydawnictwo. Był to "Shot In The Dark" z prostymi kadrami, bez wybujałej fabuły. Drugi teledysk wydaje się znacznie mroczniejszy i bardziej tajemniczy.

Oglądaj

Tym razem muzycy stworzyli obraz do "Demon Fire". Klip zadebiutował w grze wideo "Fortnite" podczas Nexus War Event. Teledysk został zrealizowany w mrocznym, krwistym klimacie. Na głównym planie widzimy oldschoolowe auto pędzące piekielną autostradą i pokonujące kolejne przeszkody. Drogowskazy sugerują, że kierowca zmierza prosto do piekła, co nawiązuje do jednego z największych przebojów kapeli.