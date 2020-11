Ace Frehley wyjaśnił, dlaczego odszedł z KISS i czemu nie dogadywał się z Gene Simmonsem

Ace Frehley odszedł z zespołu KISS na początku lat 80. I chociaż od tamtych wydarzeń minęło niemal 40 lat, a w międzyczasie zdążył na chwilę wrócić do kapeli, w wywiadach nadal pojawia się pytanie o powody tamtej decyzji.

Ace Frehley o odejściu z KISS. Dlaczego to zrobił?

Gitarzysta i wokalista rockowy Ace Frehley występował w grupie KISS w latach 1973-1982, kiedy to posługiwał się pseudonimem Spaceman. Ponownie do zespołu wrócił w 1996 roku i pozostał w szeregach formacji do 2002 roku. Co sprawiło, że drogi Frehleya i KISS się rozeszły?

Ace Frehley o Gene Simmonsie i odejściu z KISS

Muzyk niedawno pojawił się w audycji Rock Talk With Mitch Lafon, w której wspominał o tym, jak wyglądała praca z KISS na początku lat 80. Okazało się, że Frehley nie traktował tematu poważnie i chciał się tylko dobrze bawić, co kolidowało z planami reszty kapeli.

" Cała idea rock'n'rolla polega na tym, żeby się dobrze bawić. Słuchasz tej muzyki i to cię uszczęśliwia. KISS był dla mnie dobrą zabawą, ale kiedy przestał nią być - rzuciłem to. "

Frehley wyjaśnił, że to Gene Simmons nakręcał zespół i był pracoholikiem. Inne podejście do grania podzieliło muzyków.

" W 1981 roku Gene przesadzał ze "sprzedawaniem" zespołu. Oni chcieli ciągle koncertować, ja nie. Chciałem za to jeździć sportowymi autami i spędzać czas z przyjaciółmi. Byli pracoholikami, a ja chciałem iść do baru i cieszyć się swoją sławą. "

Muzyk nie brzmi jak ktoś, kto żałuje tamtej decyzji. Podkreśla, że jest zadowolony ze swojej solowej kariery oraz obecnego trybu życia. Wyznał w rozmowie, że od 14 lat trwa w trzeźwości i ma się dobrze.