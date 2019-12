Adam Nergal Darski wybrał najlepsze albumy rockowe i metalowe 2019 roku

W 2018 roku grupa Behemoth pojawiła się w niemal każdym zestawieniu najlepszych płyt minionego roku. "I Loved You at Your Darkest" odniosła ogromny sukces zarówno w kraju jak i za granicą. Z kolei poprzedni album ekipy Nergala "The Satanist" niedawno został okrzyknięty metalowym krążkiem mijającej dekady. Po zebraniu wszystkich wyróżnień i pochwał to Adam Darski został poproszony o własne podsumowanie.

Najlepsze albumy metalowe 2019 według Nergala

Wokalista wybrał swoje ulubione albumu rockowe i metalowe 2019 roku. Część z jego wyborów była oczywista, jednak kilka na pewno zaskoczy wielu jego fanów. Muzyk nie skupiał się na jednym gatunku muzycznym i zaprezentował przekrój muzyki, która zrobiła na nim największe wrażenie.

Oczywistym wyborem Nergala był chociażby Bolzer i Slipknot, z którymi Darski już nie raz koncertował. Muzyk w minionym roku pojawił się pod sceną na występach Rammstein, co także ma swoje odzwierciedlenie w zestawieniu. Druga twarz blackmetalowego Nergala - ta którą słyszymy w projekcie Me And That Man - zapewne umieściła na liście Nicka Cave'a czy Leonarda Cohena. Wśród 14 faworytów pojawiły się taże dwa polskie albumy. Na wyróżnienie zasłużył "Popiór" Kata i Romana Kostrzewskiego oraz "I" z repertuaru Mulk.

Lista najlepszych płyt 2019 roku według Nergala:

Nick Cave and The Bad Seeds - Ghosteen Iggy Pop - Free Leonard Cohen - Thanks For The Dance Mulk - I Rammstein - Rammstein Slipknot - We Are Not Your Kind Bolzer - Lese Majesty Gaahls Wyrd - GastiR - Ghosts Invited The Desert Sessions vol. 11 i 12 Deathspell Omega - The Furnaces of Palingenesia 1349 - The Infernal Pathway Vltimas - Something Wicked Marches In Mayhem - Daemon Kat & Roman Kostrzewski - Popiór

