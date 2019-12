Agnieszka Chylińska odcina się od reklam Media Expert, w których przerobiono hit O.N.A.

Wszyscy pamiętamy irytującą reklamę Media Expert z Eweliną Lisowską w głównej roli. Trzeba jednak przyznać, że poza melodią wkręcającą się w głowę bardziej niż przeboje disco polo, krótki film promujący sklep nauczył wielu opornych na zasady języka polskiego, że niskie ceny "włączamy" - nie "włanczamy". Tym razem firma postanowiła wykorzystać do kolejnej kampanii reklamowej teksty rockowych hitów.

Agnieszka Chylińska odcina się od reklam Media Expert

Wśród nich znalazł się niezapomniany hit O.N.A. "Znalazłam". Jednak w reklamie przebój został zaśpiewany przez muzykalne wiewiórki, a silny głos Chylińskiej wymieniony na bajkowe skrzeczenie. Zmianie uległy też słowa utworu. Zamiast "Ale już wiem, wiem co to miłość. Ale już wiem, co znaczy z tobą noc" słyszymy - "Teraz już wiem, gdzie się kupuje. Teraz już wiem, gdzie niskie ceny mam".

Fani Agnieszki nie kryli zdziwienia, że rockowa wokalistka zgodziła się na taką przeróbkę utworu. Artystka postanowiła odnieść się od niezliczonej liczby pytań i napisać oficjalne oświadczenie w sprawie na swoim Instagramie.

" Drodzy. W nawiązaniu do Waszych pytań – wszelkie reklamy, w których zawarty jest utwór “Znalazłam (teraz, teraz, teraz) nie są nasze, nie mamy z nimi nic wspólnego. Autorami piosenek są Waldek Tkaczyk i Grzegorz Skawiński, mają Oni pełne prawo wykorzystywać ją zgodnie z własnymi pomysłami wizerunkowymi. "

W kolejnym poście na temat piosenek z reklamy, Chylińska podkreśliła w typowym dla niej stylu, że nie jest wiewiórą.

