Agnieszka Chylińska znowu zaskakuje. Posłuchaj ballady "Kiedyś do Ciebie wrócę"

To kolejna zapowiedź nowej płyty Agnieszki Chylińskiej, która ukaże się już jesienią 2022. Jak brzmi ballada, do której powstał specjalny klip?

Agnieszka Chylińska podzieliła się utworem "Kiedyś do Ciebie wrócę" - to kolejny numer zapowiadający album "Never Ending Sorry". Artystka kontynuuje filmową historię zapoczątkowaną poprzednim singlem – tym razem w formie nieoczywistej ballady miłosnej.

Agnieszka Chylińska z balladą "Kiedyś do Ciebie wrócę". To zapowiedź nowej płyty "Never Ending Sorry"

W taki sposób Agnieszka Chylińska zapowiada drugi singiel z nadchodzącej płyty "Never Ending Sorry", która jest nie tylko projektem muzycznym, ale również filmowym:

Tak, wiem. Kolejna piosenka o miłości i to klasycznie o tej, która dała się nabrać, użyć, wykorzystać. O tym, że można z powodu własnych lęków i obaw, szukając beznadziejnie bliskości z drugim człowiekiem, natrafić na jeszcze większe kłopoty. Ale... to przede wszystkim piosenka o miłości i szacunku do samych siebie. Mamy prawo kochać i po ludzku się zawieść. Mamy prawo marzyć i ufać, choć nie zawsze dobrze na tym wychodzimy. Trzeba nam iść dalej, pomimo bólu w sercu i, nie zatrzymując w nim urazy, nie przestawać wierzyć w człowieka, ale przede wszystkim w siebie i w swoje nieodwołalne prawo do miłości.

Posłuchajcie, jak brzmi najnowsza ballada Agnieszki Chylińskiej:

Oglądaj

"Kiedyś do Ciebie wrócę" stanowi kontynuację historii filmowej, którą zapoczątkował teledysk do "Jest nas więcej". Ciąg dalszy tej zagadkowej fabuły zostanie przedstawiony w kolejnych klipach artystki.

Oglądaj

Single z najnowszego albumu fani będą mogli usłyszeć w trakcie nadchodzącej trasy koncertowej, której start zaplanowany jest już na listopad tego roku.

Trasa koncertowa Agnieszki Chylińskiej

6 listopada – Klub Wytwórnia w Łodzi

13 listopada – Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu

17 listopada – Sala Ziemi MTP w Poznaniu

24 listopada – Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu

2 grudnia – Centrum Kongresowe ICE w Krakowie

Agnieszka Chylińska tak zaprasza swoich fanów na nadchodzące, jesienne koncerty: