Agnieszka Chylińska powraca i wydała nowy singiel, który jest zapowiedzią nie tylko nadchodzącej płyty, ale również projektu filmowego. Jak brzmi kawałek "Jest nas więcej"?

Wokalistka tak opowiedziała o nadchodzącym projekcie filmowym:

Jestem zaszczycona udziałem w tym projekcie wybitnego polskiego aktora Adama Woronowicza, ale to dopiero początek podróży, do której pragnę Was zaprosić. Nigdy nie lubiłam opisywać swojej muzyki ani tekstów. W czasach tak niepewnych i ponurych, jak dzisiejsze, muzyka w mojej opinii staje się bardziej wymowna, niż tysiąc słów. Życzę Wam i sobie, byśmy odkryli na nowo siłę muzyki, która potrafi nie tylko koić ból, czy gasić smutek, ale która też prawdziwie zmienia i autentycznie wpływa na losy ludzi i daje im odwagę, by zmieniali świat...na lepsze.