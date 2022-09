Aktorka kabaretowa udawała Agnieszkę Chylińską. Internauci są podzieleni: "Kiepska parodia" [WIDEO]

Program "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" powrócił i już zrobiło się głośno o tym show. Przypominamy, że w programie polscy celebryci muszą udawać znane gwiazdy show biznesu - nie tylko wokalnie, ale również pod względem maniery scenicznej. W najnowszym 17. sezonie programu występują : Kasia Wilk, Michał Milowicz, Katarzyna Ucherska, Jakub Zdrójkowski, Robert Szpręgiel, Janusz Radek, Katarzyna Polewany i Ewa Błachnio, która w pierwszym odcinku wcieliła się w Agnieszkę Chylińską. Występ aktorki kabaretowej wywołał bardzo skrajne opinie - jedni są zachwyceni jej przemianą, inni twierdzą, że zwiędły im uszy. Zobaczcie, jak aktorka zaśpiewała utwór " Drzwi".

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 17: Aktorka kabaretowa udawała Agnieszkę Chylińską [WIDEO]

Ewa Błachnio to aktorka kabaretowa, która w latach 2000-2014 udzielała się w kabarecie Limo. W pierwszym odcinku programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" uczestniczka udawała Agnieszkę Chylińską i wykonała utwór "Drzwi" z repertuaru O.N.A. Aktorka dostała naprawdę trudne zadanie, bo wokal Chylińskiej jest bardzo charakterystyczny i trudny do podrobienia. Ewa Błachnio jednak mocno się starała, by jak najlepiej upodobnić się do Chylińskiej - zobaczcie, jak poradziła sobie z tym zadaniem:

Pod nagraniem pojawiło się sporo komentarzy internautów, którzy są mocno podzieleni. Jedni krytykują występ pisząc:

Lubię Ewę ale niestety nie było dobrze. Bardzo słabo

Kiepska parodia

Masakra. Lepiej żeby została w kabarecie, tam jest świetna ale to....szkoda słów.

Pojawiły się również pozytywne opinie, że aktorka dała sobie rade z trudnym zadaniem:

Wszyscy hejtują a Pani Ewa zaśpiewała dokładnie tak jak Chylińska

Widać że Ewa dała czadu na tym występie!! Brawo!!!

Age ciężko podrobić głosowo a Ewa ma dość specyficzny. Jednak jeśli chodzi o oddanie osobowości, ozdobników, modulacji głosu uważam,że wykonała to świetnie. To nie jest ani profanacja,ani karykatura. Występ czasem wychodzi a czasem nie. Nie każdy może być Chylinska:)

Miejmy nadzieję, że w kolejnych odcinkach będzie więcej rockowych artystów do podrobienia. W poprzednich edycjach celebryci wykonywali piosenki m.in. Guns N' Roses, Dżemu czy Queen. Liczymy na to, że również w najnowszym sezonie nie zabraknie rockowych akcentów.