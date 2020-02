Rosyjskie aktorki porno z klipu Lindemanna dostają pogróżki: Chcą nas zabić

Klip Lindemanna, który promował singiel "Platz Eins" z najnowszej płyty, narobił sporo zamieszania z powodu scen porno. W ocenzurowanej wersji teledysku dostępnego na YouTubie zasłonięto sceny, w których Till Lindemann uprawia seks z dziewczynami w hotelu. Wersja bez cenzury natomiast trafiła na stronę pornograficzną Visit-X. Sporo się mówiło o tym klipie, który zszokował napewno niejedną osobę, ale ostre sceny seksu nie są niczym nowym dla wokalisty Rammsteina. Jednak wcześniej kontrowersyjne teledyski nigdy nie zaszkodziły reputacji żadnej aktorce. Niestety kobiety, które wystąpiły w klipie "Platz Eins" są teraz szykanowane w Internecie.

Aktorki porno z klipu Lindemanna dostają pogróżki od internautów: Chcą nas zabić

Jak podaje niemiecki portal Rollingstone.de, aktorki, które pojawiły się w teledysku pochodzą z Rosji, co wyjaśniła parę dni wcześniej berlińska gazeta B.Z. Co więcej, Rollingstone.de powołał się również na portal Meduza, który poinformował, że kobiety dostają pogróżki od internautów z powodu ich występu w klipie Lindemanna. Na internetowym forum pojawiły się nazwiska, profile na Instagramie i rosyjskim serwisie społecznościowym VK niektórych aktorek, które pojawiły się w klipie. To poskutkowało tym, że internauci wysłali masę gróźb i wulgarnych wiadomości do dziewczyn.

Jedna z kobiet w wywiadze dla rosyjskiej gazety Fontanka wyznała, że również Vladislav Pozdnyakov, szef rosyjskiego ruchu antyfeministycznego "Męskie państwo", nie pozostawił suchej nitki na aktorkach, co poskutkowało tylko jeszcze większą falą hejtu. Internauci uwzięli się na 20 kobiet, przy czym niektóre w ogóle nie pojawiły się w klipie.

Antyradio.pl specjalnie dla swoich czytelników przetłumaczyło fragment wywiadu z jedną z aktorek:

" Ci ludzie w ogóle nie boją się otwarcie nam pisać, że nas zabiją. Co więcej również grożą mojej rodzinie. Prawnik jednak zasugerował, żeby nie zgłaszać sprawy na policję. "

Jest to pierwsza taka sytuacja, gdy aktorki, które wystąpi w kontrowersyjnym klipie Rammsteina czy solowego projektu Lindemanna, są szykanowane w internaucie.

Rammstein zagra w Polsce w 2020

Tymczasem polscy fani Lindemanna będą mogli już niebawem skusić się na koncert Rammsteina. Zespół zagra 17 lipca 2020 na warszawskim PGE Narodowym.

Zobacz także: Rammstein zagra w Polsce w 2020 [DATA, MIEJSCE, BILETY]