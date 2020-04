Długo oczekiwany, dziewiąty album studyjny "Such Pretty Forks in the Road" ukaże się już 1 maja 2020. Dotychczas poznaliśmy single "Reasons I Drink" oraz "Smiling". Nadszedł czas na kolejną piosenkę zapowiadającą nowy krążek.

Alanis Morissette śpiewa o depresji w nowym utworze. Posłuchaj "Diagnosis"

Na 3. singiel z płyty Alanis Morissette wybrano kawałek "Diagnosis". W nastrojowej balladzie wokalistka poruszyła temat depresji i chorób psychicznych. Alanis napisała ten kawałek razem z Michaelem Farrellem, zaś za produkcję odpowiada Alex Hope. Posłuchajcie, jak prezentuje się ten kawałek:

Alanis Morissette zagra w Polsce w 2020

W 2020 roku artystka świętować będzie 25-lecie albumu "Jagged Little Pill" oraz promować najnowszą płytę "Such Pretty Forks In The Road". W ramach trasy Alanis Morisette zagra w Polsce 10 października 2020 w EXPO XXI w Warszawie. Gościem specjalnym podczas koncertów w Europie będzie Liz Phair.

