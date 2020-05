Alestorm prezentuje nowy, szalony teledysk. Co tym razem wymyśliła piracka załoga? [WIDEO]

Alestorm to szkocka kapela pirate/powermetalowa założona przez pięciu muzyków, którzy swój styl określają jako "prawdziwie szkocki piracki metal", czyli żywiołową mieszankę metalu i pirackich szant. Szkoci wielokrotnie gościli w Polsce, a ich koncerty zawsze cieszyły się niesamowitym powodzeniem. Zespół występował również kilkukrotnie na Wacken Open Air.

Alestorm prezentuje nowy singiel i wideo

Zespół Alestorm wypuścił właśnie swój kolejny singiel promujący nadchodzącą płytę. Piosence towarzyszy również teledysk, który jak zawsze nagrany jest w szalonym, pirackim stylu.

"Fannybaws", który promuje najnowsze wydawnictwo wilków morskich, "Curse of the Crystal Coconut", to historia przerażającego pirata, który odziany tylko w tygrysią skórę zabił potężną kałamarnicę i walczył z wikingami.

Klip nakręcony został w iście pirackim stylu. Przekonajcie się sami i pożeglujcie po morzach razem ze zwariowanymi muzykami:

Połączenie rytmicznych gitarowych riffów, chrapliwego głosu kapitana Chrisa Bowesa i miażdżących bębnów sprawia, że odkrycie w sobie pirackiego zabijaki, będzie tylko kwestią czasu.

Alestorm zapowiada nową płytę

"Curse Of the Crystal Coconut", który ukaże się 29 maja 2020 nakładem Napalm Records. Ostatni album odniósł światowy sukces. W USA znalazł się na 1 pozycji zestawienia Heatseekers, w Niemczech uplasował się na 14 pozycji bestsellerów a w takich krajach jak Austria, Nowa Zelandia, Szwajcaria, czy Belgia album znalazł się w zestawieniu top 20 najlepiej sprzedających się płyt.

Płyta będzie dostępna w następujących formatach:

drewniany box (zawiera Mediabook, eksluzywny 7’’ singiel, zapis partii poszczególnych instrumentów na USB, wisiorek, flaga, pocztówki) - Sold out

2 CD Mediabook – zawiera XVIwieczną interpretację wszystkich utworów

1 CD

LP w kolorze czarnym

LP w kolorze czerwonym

LP w kolorze złotym - Sold out

LP w kolorze fioletowym - Sold out

LP w kolorze srebrnym (wyłącznie w sklepie Napalm Records na USA)) - Sold out

kaseta + walkman w czerwonej pirackiej torbie (tylko w limitowanym nakładzie 250 sztuk) - Sold out

album dostępny w wersji cyfrowej

album w wersji deluxe dostępny w formacie cyfrowym

