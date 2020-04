Alestorm wydał nowy singiel. Jak brzmi "Treasure Chest Party Quest"? [WIDEO]

Dwa lata po wydaniu swojej ostatniej płyty, "No Grave But The Sea" pijacka załoga metalowych piratów przygotowała nowy krążek "Curse Of the Crystal Coconut", który ukaże się 29 maja 2020 roku nakładem Napalm Records. Będzie to szósta płyta w dorobku kapeli.

Alestorm prezentuje pierwszy singiel i teledysk

Alestorm to szkocka kapela pirate/powermetalowa założona przez pięciu muzyków, którzy swój styl określają jako "prawdziwie szkocki piracki metal", czyli żywiołową mieszankę metalu i pirackich szant. Szkoci wielokrotnie gościli w Polsce, a ich koncerty zawsze cieszyły się niesamowitym powodzeniem. Zespół występował również kilkukrotnie na Wacken Open Air.

Na pierwszy singiel promujący nadchodzące wydawnictwo kapela pod dowództwem kapitana Christophera Bowesa wybrała piosenkę “Treasure Chest Party Quest”.

" Staraliśmy się nakręcić taki klip, który zraziłby do nas jak największą liczbę fanów. Myślę, że nam się udało! Piosenka opowiada o tym, jak się narodzić, sprzedać i jak jeździć okropnymi jugosłowiańskimi autami. Wszystkie klasyczne element pirackiego metalu! "

- komentuje fabułę klipu lider zespołu Alestorm

"Curse Of the Crystal Coconut", który ukaże się 29 maja 2020 nakładem Napalm Records. Ostatni album odniósł światowy sukces. W USA znalazł się na 1 pozycji zestawienia Heatseekers, w Niemczech uplasował się na 14 pozycji bestsellerów a w takich krajach jak Austria, Nowa Zelandia, Szwajcaria, czy Belgia album znalazł się w zestawieniu top 20 najlepiej sprzedających się płyt.

Płyta będzie dostępna w następujących formatach:

drewniany box (zawiera Mediabook, eksluzywny 7’’ singiel, zapis partii poszczególnych instrumentów na USB, wisiorek, flaga, pocztówki)

2 CD Mediabook – zawiera XVIwieczną interpretację wszystkich utworów

1 CD

LP w kolorze czarnym

LP w kolorze czerwonym

LP w kolorze złotym

LP w kolorze fioletowym

LP w kolorze srebrnym (wyłącznie w sklepie Napalm Records na USA))

kaseta + walkman w czerwonej pirackiej torbie (tylko w limitowanym nakładzie 250 sztuk)

album dostępny w wersji cyfrowej

album w wersji deluxe dostępny w formacie cyfrowym

Lista utworów:

słyną z niezwykle żywiołowych koncertów i fantastycznego kontaktu ze swoimi fanami. Zapewne i na nadchodzącym koncercie w Polsce nie zabraknie motywów przewodnich zespołu związanych z Kapitanem Morganem oraz szczurem-maskotką Scurvym Steve'em.

Alestorm wystąpi 22 sierpnia 2020 roku podczas Cieszanów Rock Festiwal

